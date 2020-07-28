Алена Водонаева стала студенткой МГУ

Алена Водонаева поступила в главный вуз страны. Вместе с другими студентами телеведущая будет изучать журналистику.

Несколько дней назад блогер прошла собеседование в МГУ на программу профессиональной переподготовки. С сентября этого года Алена Водонаева будет посещать лекции и семинары в здании на Моховой улице.

Телеведущая проведет за партой целый год. Знаменитость будет изучать такие предметы, как журналистская этика, право средств массовой информации, создание медиапроектов и многое другое.

В 2005 году Водонаева окончила филологический факультет Тюменского государственного университета. Она работала на местном телевидении, вела передачу о криминальных новостях.

Алена Водонаева прославилась на всю страну после участия в реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ. Она провела на проекте три года и запомнилась зрителям как одна из самых ярких и скандальных участниц.

В интервью "Русскому радио" телеведущая призналась, что стыдится своего прошлого. Алена Водонаева назвала свое поведение на передаче неприличным. "У каждого была своя роль. Я была главной стервой", – вспомнила звезда.