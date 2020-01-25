Зарплата и штрафы: раскрыта подноготная шоу "Дом-2"

Оказывается, участники шоу "Дом-2" получают оплату за нахождение на проекте. Ее размер зависит от рейтинга и популярности героя.

Так, парням и девушкам платят от 50 до более чем 250 тысяч рублей в месяц. И это при учете бесплатного питания и проживания. Однако первые три месяца ребята проходят испытательный срок, который не оплачивается.

С ростом популярности и числа подписчиков в соцсетях возрастают и суммы рекламных предложений. Пока участник на телестройке, он отдает половину гонораров за них проекту. При этом шоу "Дом-2" имеет право публиковать рекламные посты в аккаунтах участников, передает Teleprogramma.pro.

Кроме того, на проекте нельзя материться, обсуждать политику или алкоголь, а также невзначай упоминать названия компаний. За это обитателей шоу "Дом-2" штрафуют. Интересно, что телестройку никогда не покинет суперпопулярный участник, даже если против него проголосовали все. Ему под любым предлогом дадут право на спасение.

Ранее стало известно, что продюсер и автор шоу "Дом-2" и других известных программ Валерий Комиссаров оживит актрису Людмилу Гурченко в новом грандиозном проекте. Крупнейшее в мире реалити-шоу "Битва престолов" будет представлено на главной сцене Московского дворца молодежи (МДМ) 28 января.