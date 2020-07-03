Звезда "Дома-2" Элла Суханова родила первенца: Не могу поверить!

Она призналась, что беременность далась нелегко – до 25 недели ее мучил ужасный токсикоз. Из-за этого участница "Дома-2" сильно потеряла в весе, в итоге пришлось даже лечь в больницу. К счастью, третий триместр прошел спокойно. Элла Суханова вела активный образ жизни: много гуляла, встречалась с друзьями и обустраивала детскую.
Перед родами звезда телешоу жаловалась на бессонницу и на то, что из-за большого живота не может ничего делать. Девушке было сложно спать и лежать. Малышка должна была появиться еще неделю назад, но в итоге родилась позже срока. Имя девочки молодые родители пока не называют.
Элла Суханова месяц назад выбрала роддом, где для каждой пациентки предусмотрены палаты "люкс" и полный уход. Вместе с супругом она побывала на экскурсии по больнице и заключила контракт.
В четверг днем звезда шоу "Дом-2" опубликовала в своем инстаграм-профиле фотографию с ножками младенца. "Я до сих пор не могу поверить в то , что происходит 🤲🏻 кажется это не со мной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред." – написала Элла Суханова. Также она отметила, что на вопросы поклонников ответит позже, однако заверила, что все прошло прекрасно.
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