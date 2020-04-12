Беременную звезду "Дома-2" увезли в больницу

Звезда “Дома-2” недавно перестала скрывать скрывать свою беременность. Она поделилась, что во время первого триместра угодила в больницу из-за сильного токсикоза.



Элла Суханова не смогла надолго устроить свою жизнь на проекте. Участие в шоу обернулось для нее замужеством за Игорем Трегубенко. Эти отношения не выдержали испытание реальностью и продлились лишь год после ухода с телестройки.

Но девушка не долго сидела в одиночестве. Теперь своего нового избранника она скрывала от общественность вплоть до официальной свадьбы.

“Муж влюбился в меня с первого взгляда. Это выяснилось, кстати, не так давно. Наша свадьба была очень эмоциональной. Я плакала. Не могла остановиться и попортила все кадры”, – делилась девушка впечатлениями в интервью.

Буквально на днях Элла перестала скрывать и другой факт – теперь они с мужем ждут ребенка. Она поделилась, что первые месяцы беременности дались ей очень тяжело. Токсикоз длился слишком долго, но девушка отказывалась принимать, что это ненормально. Она попала в больницу, когда отрицать этот факт было уже невозможно.

“Попала в больницу, потому что меня рвало круглыми сутками. Вес начал медленно, но верно, плыть в обратном порядке. Я была очень бледная и без сил”, – приводит ее слова издание “СтарХит”.