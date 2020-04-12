Беременную звезду "Дома-2" увезли в больницу

Элла Суханова не смогла надолго устроить свою жизнь на проекте. Участие в шоу обернулось для нее замужеством за Игорем Трегубенко. Эти отношения не выдержали испытание реальностью и продлились лишь год после ухода с телестройки.
Но девушка не долго сидела в одиночестве. Теперь своего нового избранника она скрывала от общественность вплоть до официальной свадьбы.
“Муж влюбился в меня с первого взгляда. Это выяснилось, кстати, не так давно. Наша свадьба была очень эмоциональной. Я плакала. Не могла остановиться и попортила все кадры”, – делилась девушка впечатлениями в интервью.
Буквально на днях Элла перестала скрывать и другой факт – теперь они с мужем ждут ребенка. Она поделилась, что первые месяцы беременности дались ей очень тяжело. Токсикоз длился слишком долго, но девушка отказывалась принимать, что это ненормально. Она попала в больницу, когда отрицать этот факт было уже невозможно.
“Попала в больницу, потому что меня рвало круглыми сутками. Вес начал медленно, но верно, плыть в обратном порядке. Я была очень бледная и без сил”, – приводит ее слова издание “СтарХит”.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Что будет с экономикой?
Самый красивый певец
Жить вместе