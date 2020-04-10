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"Замуж по залету": звезда "Дома-2" объявила о беременности

Элла Суханова. Фото: instagram.com/love.is.shop
Экс-участница скандального шоу "Дом-2" Элла Суханова недавно вышла замуж во второй раз. Оказалось, на тот момент инстадива уже находилась в положении.
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Накануне светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок. На фото девушка сидит, обнимая руками округлившийся живот. Судя по его размеру, она находится уже на втором триместре беременности. "Нет сил больше скрывать", – подписала кадр Суханова.

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Многие поклонники искренне обрадовались за звезду. Фанаты признались, что уже давно догадывались о том, что Элла беременна – ее выдали появившиеся щечки.

Но нашлись и те, кто попытался испортить настроение Сухановой. Некоторые обвинили ее в обмане, предположив, что на снимке живот накладной. Светская львица не стала отвечать на подобного рода заявления.

"Помню, когда вы были на проекте, говорили, что никогда не вышли бы замуж по залету… А вон как жизнь повернулась. Еще раз убеждаюсь, никогда не говори никогда..." – написала пользователь Сети.

Напомним, возлюбленный знаменитости сделал ей предложение в новогоднюю дочь. Элла, не раздумывая, ответила согласием, ведь молодые люди на тот момент встречались уже около года.

Автор: 10 апреля 2020, 15:44
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