"Замуж по залету": звезда "Дома-2" объявила о беременности

Накануне светская львица опубликовала в своем микроблоге снимок. На фото девушка сидит, обнимая руками округлившийся живот. Судя по его размеру, она находится уже на втором триместре беременности. "Нет сил больше скрывать", – подписала кадр Суханова.
Многие поклонники искренне обрадовались за звезду. Фанаты признались, что уже давно догадывались о том, что Элла беременна – ее выдали появившиеся щечки.
Но нашлись и те, кто попытался испортить настроение Сухановой. Некоторые обвинили ее в обмане, предположив, что на снимке живот накладной. Светская львица не стала отвечать на подобного рода заявления.
"Помню, когда вы были на проекте, говорили, что никогда не вышли бы замуж по залету… А вон как жизнь повернулась. Еще раз убеждаюсь, никогда не говори никогда..." – написала пользователь Сети.
Напомним, возлюбленный знаменитости сделал ей предложение в новогоднюю дочь. Элла, не раздумывая, ответила согласием, ведь молодые люди на тот момент встречались уже около года.
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