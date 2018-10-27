Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки

Марго Овсянникова покинула "Дом-2" после того, как поскандалила с Ольгой Бузовой. Красотку изгнали на первом же голосовании. Девушка горевала не долго. Сейчас Марго весело проводит время "на свободе" и делится шикарными фотографиями в Instagram. Многим кадрам позавидуют модели эротических журналов.