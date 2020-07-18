Фото Игоря Николаева с семьей в частном самолете вызвало шквал негодования

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал фото с семьей в частном самолете, сообщив, что улетает, но пункт назначения оставил в секрете, чем раззадорил своих поклонников.

В своем микроблоге в Instagram певец Игорь Николаев выложил фото, где он, супруга Юлия Проскурякова и дочь Вероника сидят в небольшом частном самолете.

"Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку!) Полетели!" – подписал свою публикацию композитор.

Игорь Николаев сообщил, что улетает, а куда – так и не сказал. Раньше подобное фото едва ли вызвала такой переполох, но в наши дни, когда из-за пандемии коронавируса границы со многими странами остаются на замке возникает вопрос: как композитор смог преодолеть эти препоны и куда отправился на отдых?

Поклонники исполнителя в комментариях под постом стали делиться своими соображениями на этот счет. Кто-то высказал предположение, что Игорь Николаев отправился в США, но ему резонно возразили, уверив, что на таком маленьком частном самолете туда не долететь. Тогда один из подписчиков сообщил, что видел семью Игоря Юрьевича на прогулке в Юрмале, но певец никак не отреагировал на это утверждение.

Стоит отметить, что наряду с умилением и пожеланиями хорошего отдыха на артиста обрушился поток гневных комментариев. Пользователи Instagram написали, что сейчас не лучшее время хвастаться своим благосостоянием, ведь у многих нет никакой возможности где-либо отдохнуть.