Богомолов обнародовал необычный подарок от Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак женаты почти год. За это время телеведущая не раз публично демонстрировала любовь к избраннику. Однако самыми трогательными моментами она не делится. Например, журналистка не выложила в Сеть фото, сделанные в день рождения супруга.
Поклонники лишь узнали, что Собчак организовала вечеринку на крыше дома, в котором родился Богомолов. Там же она показала возлюбленному фильм, который сняла специально для него.
Накануне растроганный Константин решил поделиться отрывком из этого видео. Фильм получил название "Метод Богомолова", в нем артисты по-доброму высмеивают режиссера.
Константин признался, что впечатлен чувством юмора Ксении, которая организовала съемки. В первом представленном отрывке подписчики увидели Игоря Верника, который, вероятно, пародирует режиссера.
Поклонники недоумевают, почему видеоролик должен вызывать смех. Многие предположили, что фильм сделан для тех, кто тесно знаком с Константином. "Нам, простым смертным, этого не понять! Увы!" – написал пользователь Сети.
Напомним, что в интернет попало и видео, где Ксения Собчак поет для Константина Богомолова. Журналистка сделала это трогательно. Кадры также появились на портале "Дни.ру".
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