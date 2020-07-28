Ксения Собчак сторонится хороших людей: Это что-то страшное для меня

В новом проекте Константин Богомолов ставит перед зрителями вопрос: кто на самом деле "хороший человек"? На эту тему порассуждала и Ксения Собчак.
По словам теледивы, которая сыграла хваткую предпринимательницу, настоящие подлецы всегда пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Между тем порядочные люди, наоборот, с первого взгляда кажутся несносными.
Ксения Собчак добавила, что очень хороших людей она старается избегать, слишком правильных она побаивается. Она сторонится таких личностей из-за негативного опыта, пережитого в прошлом.
"Все "хорошие" люди оказываются конченым говном. Термин "светлый, хороший человечек" – это что-то страшное для меня", – сказала Ксения Собчак.
Журналистка отметила, что в сериале Константина Богомолова затрагивается важная тема. "Хороший человек"– это нечто большее, чем та социальная маска, которую некоторые на себя надевают", – сказала супруга режиссера.
Напомним, лента "Хороший человек" будет состоять из девяти серий. Сценарий картины создан на основе реальной истории серийного насильника и убийцы Михаила Попкова, который известен как "ангарский маньяк".
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