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Шоу-бизнес
Собчак спела для Богомолова в день его рождения (видео)

Собчак спела для Богомолова в день его рождения (видео)

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова. Журналистка решила спеть для возлюбленного.
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Для Константина Богомолова это второй день рождения, который он отмечает в компании возлюбленной Ксении Собчак. О романе знаменитостей стало известно в прошлом году, когда журналистка еще была замужем за Максимом Виторганом.

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Разводу актера и телеведущей предшествовали различные конфликтные ситуации. Однажды между Виторганом и Богомоловым произошла драка на улице столицы. Многие были уверены – Максим отомстил режиссеру за то, что он увел у нее жену.

Со временем страсти поутихли. Виторган обзавелся новой возлюбленной, а Собчак наслаждается супружеской жизнью с Богомоловым. За минувший год журналистка не раз демонстрировала чувства к избраннику, можно сказать, на глазах у народа. Например, весной она показала пикантное видео, на котором отчетливо можно увидеть прикосновения режиссера к интимным местам Ксении.

Но больше всего общественности запомнилась свадьба Собчак и Богомолова. В ЗАГС возлюбленные приехали на катафалке. Торжество также прошло в весьма мрачном стиле. Многие были уверены, что такая идея празднества принадлежит именно Константину.

23 июня 2020 года Собчак поделилась в "Сторис" видео, которое сняла для возлюбленного. Сидя в машине, телеведущая исполнила всем известную песню "С днем рождения". Если обратить внимание на внешний вид Ксении, то можно предположить, что она направляется отмечать 44-летие супруга.

Напомним, несколько недель назад Ксения Собчак сломала нос. Журналистке пришлось вести съемки с травмой. На недавнем фото журналистки поклонники заметили, что ее нос после перелома искривился.

Автор: 24 июля 2020, 00:02 Источник: Instagram

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