Звезда "Дома-2" Алена Водонаева больше не сможет рожать

Алена Водонаева растит девятилетнего сына Богдана. Больше самостоятельно выносить и родить звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" не сможет.

Алена Водонаева родила сына от бизнесмена Алексея Малакеева. Спустя несколько лет пара оформила развод. Однако мужчина финансово обеспечивает мальчика и регулярно отправляет его в лагеря за рубеж.

С тех пор звезда телепроекта "Дом-2" была замечена в отношениях с разными мужчинами и даже снова сходила под венец. И лишь сейчас Алена призналась, что больше рожать не сможет. Она рассказала, что зачала от одного из возлюбленных, однако выяснилось, что беременность внематочная, и ее отправили на хирургический стол.

"Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда, в тот момент, лежа в хорошей палате, которую я оплатила себе, я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб", – пояснила Водонаева.

Примечательно, что еще до рождения Богдана у Алены было несколько неудачных беременностей. "Мне очень хотелось родить Алексею ребенка, я очень хотела родить ему сына. И вот мы забеременели, сидели дома, у меня началось кровотечение. Приезжаем в больницу, врач смотрит на УЗИ и понимает, что в матке плода нет. И утром меня прооперировали. Вторая беременность случилась через три месяца, и она снова внематочная. Третья беременность была не внематочная, но, к сожалению, она закончилась тоже очень плохо. У ребенка остановилось сердце, это был приличный срок – почти месяц", – сообщила Водонаева.

Можно только представить, как себя чувствовала несчастная женщина. Звезда "Дома-2" призналась: "Я думала, у меня съедет крыша. Я такой себя неполноценной чувствовала... Ты любишь человека, хочешь родить ему ребенка, и у тебя не получается. Это было обидно до жути. Про физическую боль я вообще молчу".