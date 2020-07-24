Водонаева лишила народ дара речи белоснежным образом

Алена Водонаева опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию, на которой предстала перед пораженной публикой в белоснежном образе. Комментаторы пришли в настоящий восторг от увиденного.

Известная ведущая Алена Водонаева радует своих поклонников, следящих за ней при помощи ее страницы в "Инстаграм", не только своими мыслями по поводу актуальной политической, экономической и общественной ситуации в стране. Случается, что публикует она и более легковесные посты.

К их числу можно отнести последнюю публикацию Алены Водонаевой, которую та подписала строчкой из песни Рианны Diamonds "Shine bright like a diamond", что на русский язык переводится как "Сияй ярко, как бриллиант". И сама ведущая на фотографии полностью соответствует этому мудрому совету.

Она одета в белоснежное свободное платье. Шею Алене Водонаевой прикрывает изысканное бриллиантовое колье. Больше никакой одежды и никаких аксессуаров на звезде разглядеть невозможно. Но это и не нужно – сама она, кажется, действительно источает свет и словно слепит зрителей.

Комментаторы пришли в восторг от увиденного. Некоторые так и вовсе лишились дара речи, предпочтя оставить лишь обозначающий крайнюю степень восхищения смайлик. Другие все же отважились сформулировать свою мысль словами, однако и у них получилось лишь рассыпаться в комплиментах.

Впрочем, нашлись и внимательные подписчики, который поймали Алену Водонаеву на досадной ошибке. Дело в том, что она написала знаменитую строчку Рианны как "Shine brain like a diamond". Разница всего в несколько букв, да и на слух практически не заметна, однако она сильно меняет смысл написанного. Получается, что ведущая написала: "Сияние мозга как бриллиант". Пользователи Сети усомнились, что она имела ввиду именно это.