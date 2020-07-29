Барановская анонсировала новую работу в ютуб-шоу "Конечно, Вася!"

Вместе со знаменитостью шоу будут вести Наталья Краснова и Жанна Левина. Первым гостем троицы станет рэпер Баста – Василий Вакуленко.
"Зацепиться языком с гостем – это мое", – призналась Юлия Барановская. При этом она добавила, что у ростовские парни любят поспорить.
Напомним, что 35-летняя Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Это Артем, Арсений и Яна. Несмотря на большую загруженность работой и востребованность, телеведущая много времени проводит с наследниками. Звездная семья любит путешествовать. Позже звезда делится кадрами в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонников Юлии Барановской интересует ее личная жизнь. После развода с Андреем Аршавиным звезду подозревали в новых романах. Поговаривали, что у ведущей романтическое отношения с коллегой Александром Гордоном и даже Максимом Галкиным, хотя оба счастливо женаты. Эти слухи не подтвердились.
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