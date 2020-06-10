Юлию Барановскую уличили в новом романе

После того, как Юлия Барановская рассталась с Андреем Аршавиным, телеведущая больше не была замечена в отношениях с новым мужчиной. Однако недавно знаменитость начала намекать на роман.

Впрочем, и намекать не нужно. Как считает косметолог Екатерина Пограничная, по лицу Юлии Барановской и так все понятно. Когда человек влюблен, он преображается – цвет лица становится здоровым, кожа кажется ровной и гладкой, отмечает специалист. Все эти процессы видны невооруженным глазом, когда смотришь на ведущую программы "Мужское/Женское".

Может показаться, что у Барановской есть личный косметолог. Впрочем, может, это, действительно, так, но здесь не его заслуга. Бежево-золотистый цвет кожи телеведущий восхищает Пограничную. Эксперт также обратила внимание, что на лице знаменитости стало меньше морщин.

"Тут не нужно быть великим специалистом, чтобы понять, что человек счастлив в новых отношениях. В этом случае, меняется лицо. За счет определенных процессов, которые происходят в организме женщины, ее внешний вид улучшается", – заметила Екатерина.

Напомним, недавно Юлия Барановская намекала на роман с ведущим Первого канала. Телеведущая неоднозначно ответила на вопрос любопытного поклонника.