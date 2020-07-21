Барановская высказалась о своей беременности: Везде про это пишут

Телеведущая мечтает выйти замуж и создать семью, однако пока не встретила достойного мужчину. Девушка тщательно оберегает личную жизнь, поэтому о ее романах почти ничего неизвестно.
В начала лета в беседе с журналистами Юлия Барановская призналась, что недавно у нее закончились отношения – влюбленные были вместе два с половиной года. О причинах расставания ведущая Первого канала распространяться не стала. Говорит, просто так получилось.
Также артистка мечтает еще об одном ребенке. Видимо, на фоне такого заявления и поползли слухи об интересном положении бывшей супруги Андрея Аршавина. Сейчас она вместе с детьми отдыхает на Алтае.
Юлия Барановская в последнее время часто выкладывает фотографии в объемных платьях, скрывающих фигуру. Комментаторы уверены, что она прячет округлившийся живот. Однако звезда все отрицает. "Везде про это сейчас пишут, но нет, не беременна", – отметила телеведущая.
Несколько дней назад Андрей Аршавин заявил, что долго ждал, когда сможет общаться с детьми без участия бывшей жены. Он отметил, что после расставания видел Юлию Барановскую всего раз, и у него нет желания поддерживать контакт.
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