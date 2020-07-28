Бузова задумалась о рождении наследников

Неизвестно, где артист познакомился с малышкой, также неясно, где были в этот момент ее родители. Возможно, девочка – дочка знакомых или друзей Давы. Так или иначе, но музыкант остался под впечатлением от общения с маленьким человеком. Ребенок с восторгом катался на дорогой иномарке рэпера и что-то мило лопотал, держа парня за руку.
Видео с девочкой Давид Манукян опубликовал в личном блоге. В подписи к ролику он написал, что не понимает, как после такого можно не захотеть детей, ведь они такие классные. Одной из первых запись прокомментировала Ольга Бузова, которая назвала малышку сладкой.
Вероятно, в ближайшем будущем певица и сама решит подарить возлюбленному наследников. Тем более, что в одном из интервью она заявляла, что, если сейчас забеременеет, то обязательно станет мамой.
Правда, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в беседе с журналистами рассказал, что у артистки в свое время были проблемы с зачатием. Она долго лечилась, однако так и не захотела родить супругу ребенка. Именно это и было одной из причин, по которой пара распалась. Сейчас футболист счастлив с моделью Анастасией Костенко, которая уже родила ему двоих дочерей.
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