Бузову заподозрили в фиктивном расставании с парнем: Ради пиара

Последние несколько недель фанаты переживают из-за Ольги Бузовой. Девушка перестала публиковать совместные кадры с певцом Давидом Манукяном (DAVA).

Два самых популярных блогера российского интернет-пространства больше не появляются вместе, и это сильно беспокоит поклонников. Также Дава начал выкладывать в "Сторис" инстаграм-аккаунта грустные фотографии. На прямые вопросы оба предпочитают не отвечать.

В Сети уже прошел слух, что на самом деле и не было никаких отношений, а Давид Манукян – всего лишь пиар-проект Ольги Бузовой. Как раз в июле и закончился контракт, который пара заключила год назад. Стоит отметить, что во всех интервью артисты уточняли, что стали встречаться ориентировочно летом 2019 года.

Правда, это не единственная теория, которая появилась у поклонников. Некоторые считают, что расставание – фикция. Ребята посмотрели на пример Оксаны Самойловой и Джигана, которые неплохо подзаработали за месяцы ссоры, и решили создать ситуацию искусственно.

Также многие заметили перемены в Давиде Манукяне. Есть версия, что рэпер не прошел испытание славой, и ему просто снесло крышу. Недавно артист купил дорогой автомобиль и стал часто нахваливать себя в соцсетях. Возможно, это и повлияло на отношения пары, ведь Ольга Бузова, несмотря на популярность, смогла сохранить лицо и непосредственность.