"Мыла полы и подметала улицы": завравшуюся Бузову вывели на чистую воду

Популярная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что много трудилась в юном возрасте. Пользователи Сети не поверили знаменитости.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" заявила, что ей приходилось подрабатывать во время учебы в институте. Перед занятиями Ольга Бузова мыла полы и подметала улицы. "Зарабатывала маленькую денежку", – вспомнила артистка.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она разместила видеозапись, где предстала сразу в двух образах – горничной и популярной певицы. Знаменитость призвала поклонников трудиться и верить в свои силы.

Пользователи Сети остались недовольны постом Бузовой. Они уличили артистку во лжи. "Да когда Вы улицы подметали? Что Вы за чушь пишете?", "Какие улицы? Вы в 17 лет уже сидели на "Доме-2", "Насколько я помню, Вы росли в обеспеченной семье", – вывели ее на чистую воду комментаторы.

Опозорившуюся певицу поддержали поклонники. Они назвали Ольгу Бузову одной из самых трудолюбивых артисток. "Правильные вещи говоришь", "Вы своим примером меня вдохновляете. Спасибо!", "Восхищаюсь тобой. Такая умница!" – поделились мыслями комментаторы.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Влюбленные перестали публиковать совместные фотографии в социальных сетях. Многие пользователи заподозрили, что звезды встречались ради пиара.