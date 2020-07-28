Стройный и подтянутый Крутой восхитил Николаева: Красавчик!

В эту среду, 29 июля, Игорю Крутому исполняется 66 лет. Накануне важного события композитор показал, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" народный артист разместил видеозапись, сделанную в спортивном зале. В кадре стройный и подтянутый Игорь Крутой под музыку выполняет различные упражнения на тренажерах. "Пытаюсь мирно разрешить конфликт между душой и телом", – рассказал поклонникам композитор.

Одним из первых на пост отреагировал его коллега Игорь Николаев. "Красавчик! А ведь завтра уже 46 лет", – пошутил над приятелем артист. Крутой возразил композитору. "Во-первых, день рождения у меня послезавтра, а, во-вторых, 45", – с иронией ответил он. "Это у Вас послезавтра, а у нас-таки завтра! Ну хорошо, уговорил, 39", – написал Николаев.

С ним согласились многие комментаторы. Они отметили, что Игорь Крутой выглядит моложе своего возраста благодаря физической активности. "Не каждый 30-летний мужчина может заниматься, как Вы", "Уважаю, здорово", "Как здорово видеть Вас в хорошей форме. В здоровом теле – здоровый дух! Браво", – похвалили звезду пользователи.

На днях Игорь Крутой отпраздновал день рождения младшей дочери Александры. Девушке исполнилось 17 лет. Композитор и его супруга Ольга устроили для наследницы сюрприз: они украсили гостиную дома разноцветными шарами и букетами цветов. Кроме того, родители порадовали повзрослевшую дочь красивым тортом.