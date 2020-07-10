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Всплыл сенсационный снимок Игоря Крутого с волосами

Всплыл сенсационный снимок Игоря Крутого с волосами

Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
За последние несколько десятилетий Игорь Крутой очень изменился. С годами известный композитор лишился шевелюры и теперь старается стричься наголо.
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Известный в шоу-бизнесе фотограф Роман Родин поделился серией архивных снимков, на которых запечатлены знаменитые артисты. На одном из опубликованных кадров можно заметить Валерия Леонтьева, чей образ практически не претерпел изменений за многие годы, и Игоря Крутого, которого едва можно узнать.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Снимок сделан в 1996 году в Лос-Анджелесе. Тогда Игорю Крутому был 41 год, а Валерию Леонтьеву – 47. Фотограф поймал момент, когда композитор и певец были увлечены работой. Видно, как Крутой и Леонтьев задумчиво смотрят вдаль. Напротив Игоря Яковлевича стоит микрофон.

Вероятно, Родин запечатлел артистов на конкурсе "Песня года", который тогда состоялся в США.

В инстаграм-аккаунте фотографа также можно увидеть старые снимки Лаймы Вайкуле, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой и многих других знаменитостей.

Напомним, недавно Игорь Крутой заявил, что конкурс "Новая волна" в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Мероприятие планировали провести в Казани в конце лета.

Автор: 10 июля 2020, 02:17 Источник: Instagram
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