Игорь Крутой устроил трогательный сюрприз повзрослевшей дочери

На опубликованных Игорем Крутым кадрах видно, что утро Александры началось с сюрприза, который подготовили для нее родители. В гостиной дочь композитора ждали связка больших надувных шаров и букеты цветов.
Позже Александра пообедала в компании мамы и папы, которые порадовали ее красивым праздничным тортом. В этот же день музыкант вместе с наследницей поплескались в бассейне и насладились закатом.
Видеоролик Игорь Яковлевич сопроводил мелодией "Медитация" из оперы "Таис". Пользователям Сети очень понравилась эта композиция.
К слову, поклонники отметили, что Александра очень похожа на своего отца. Другие же написали, что девушке очень сложно будет найти избранника, который был бы под стать ее знаменитому родителю. "Найдем", – уверенно ответил Крутой.
Напомним, у Игоря Крутого также есть сын от первого брака – 38-летний Николай, а также 34-летняя падчерица Виктория. Композитор уже обзавелся тремя внучками, благодаря вышеупомянутым наследникам (10-летняя Кристина, четырехлетняя Маргарита и пятилетняя Деми-Роуз).
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