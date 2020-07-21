Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать

Несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, Мария Максакова не сидит без дела. Скандально известная оперная дива выпустила песню "Пандемия любви". Артистка сама написала музыкальную композицию, причем не в форме привычных ей арий, а в попсовом стиле.
Новое творение Максаковой находится в свободном доступе в Сети. Там можно узнать и реакцию слушателей. Подавляющее большинство отнеслось к песне негативно. Дескать, она больше подошла бы группе "ВИА Гра", нежели оперной исполнительнице.
Многих смутил видеоряд, сопровождающий композицию, из пикантных фото Марии. На одних снимках артистка предстала в прозрачном платье, на других – вовсе без одежды. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что на этих горячих кадрах Максакова гораздо стройнее.
Автор "голых" снимков певицы признался, что фотошоп тут ни при чем. "Мы сделали большую фотосессию в студии – снимали много образов, в том числе для плакатов. Она там была в одежде. А в финале сделали кадры легкие, нежные, "неодетые", – сообщил Владимир Широков.
Фотограф рассказал, что давно дружит с Максаковой. Певица попросила снять ее в стиле ню, и, хотя это не его жанр, Широков согласился. Результатом оба остались довольны. При этом есть нюанс: фотографии были сделаны несколько лет назад.
"Мне кажется, это был момент ее депутатства. Мы делали это для личного архива, Маша очень просила это нигде не публиковать. Я передал все кадры ей. Она выдержала почти десять лет. Может быть, чуть меньше – лет семь. И вот вы их увидели!" – заключил Широков.
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