Решетова высказалась по поводу ухода Тимати из Black Star

Артист заявил, что больше не будет иметь отношения к фирме. Музыкант планирует запустить собственное дело. Его не пугает необходимость начинать все сначала. Тимати уверен, что сможет при желании создать такого же конкурентоспособного гиганта, как и Black Star.
Как только стало известно о решении рэпера, многие захотели услышать комментарий от его возлюбленной. Анастасия Решетова отметила, что поддерживает отца своего ребенка. "Все к лучшему", – считает модель. По словам девушки, она долго ждала этого момента.
Правда, ходят слухи, что у пары не все хорошо. После режима самоизоляции молодые люди разъехались отдыхать по разным странам. Анастасия Решетова взяла сына Ратмира и улетела к отцу Тимати в Сен-Тропе. А вот рэпер в компании старшей дочери Алисы, Филиппа Киркорова и его отпрысков полетел в Грецию.
Интерес к ситуации подогревает и сама модель. Девушка намекнула, что последние несколько месяцев в ее жизни были напряженными. В инстаграм-аккаунте знаменитость отметила, что устала ото всех и мечтает выспаться.
Также модель публикует соблазнительные фотографии. На снимках звезда особенно подчеркивает зону декольте. Поклонников, конечно, интересует вопрос, кто же делает эти шикарные кадры, но Анастасия Решетова хранит молчание.
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