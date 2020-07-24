"Надо подумать о порнушке": родители благословили Карпович на эротическую съемку

СМИ на все лады обсуждают отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Разлучница уже отдыхает с детьми актера. К счастью, в силу малолетства они еще не знают о порочной сущности девушки с ангельской внешностью. прочитано 473 раза Несколько лет назад Карпович позировала в исподнем для мужского эротического журнала. Никакой трагедии в том она не видит. "Я туда пошла не по своему желанию, – уверяет Мирослава. – Меня принудили на канале СТС. Сказали, что, пока в сезоне пауза, надо взбудоражить публику". ПО ТЕМЕ Магический обряд и приворотное зелье: как Карпович подчинила себе Прилучного Мирослава Олеговна Карпович актриса Павел Валерьевич Прилучный актер Родители были не против, чтобы Карпович позировала в трусах. "Мама сказала: "Ты что, целлюлитная? Толстая? Иди и сфоткайся красиво!" – вспоминает актриса. А папа попросил: "Ты только не все показывай, доча!" Судя по запросам в интернете, народу интересны вовсе не ее роли в кино, которые мало кто может назвать. "Мирослава Карпович – голые фото, горячие фото, эротика, порно" – вот что ищут в поисковых системах. "Я благодарна мужчинам за мой сексуальный потенциал, – призывно улыбается Карпович. – Кстати, надо подумать насчет порнушки в будущем и горячих фоточек". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 21 Июн 2018 в 10:25 PDT Мирослава не скрывает и свои вредные привычки. "Я могу покурить, если мне захочется, и выпить могу очень даже со всеми", – призналась актриса в онлайн-шоу "Давай по-быстрому!" После этих слов стало понятно, на кого обратил внимание Павел Прилучный. Ему, кстати, стоило бы подумать, какое влияние эта красавица может оказать на детей...

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