Магический обряд и приворотное зелье: как Карпович подчинила себе Прилучного

Павел Прилучный был женат на Агате Муцениеце почти девять лет. У них родились двое детей, и всем вокруг казалось, что эта пара идеальна. Однако 32-летний актер обратил внимание на 34-летнюю коллегу Мирославу Карпович.

Она так стремительно ворвалась в жизнь Павла, что друзья и поклонники ахнули от удивления. И вот уже Мирослава катается на машине, которую ее знаменитый любовник покупал жене. Вот уже отдыхает на море с его детьми, пытаясь затмить или даже заменить мать. Все это наводит на нехорошие подозрения.

"Карпович, вероятно, совершила магический обряд и опоила Павла приворотным зельем, – предположили друзья Прилучного. – А заодно могла сделать черные привороты на многих друзей актера, чтобы лишить его поддержки и опоры".

Эта версия могла бы показаться смешной, если бы не недавний пост Карпович в соцсети. "Кому привороты, завороты, примочки, зелья, амулеты и прочие ведьминские гаджеты – пишите в мессенджер", – в шутку обратилась она к подписчикам. А в комментариях заметила: "Генетику ничем не прикроешь". Многие ее друзья написали, что всегда подозревали наличие у Мирославы подобного дара.

"Началось все с того, что в доме Павла стали появляться странные предметы и вещи, которых прежде не было, – сообщили друзья актера. – Наверное, это все были заговоренные магические амулеты, которые зомбируют человека и подчиняют себе его волю. Не исключено, что Мирослава и в пищу ему что-то добавляла. Например, колдуны знают верный способ приворожить мужчину – добавить ему в пищу или напиток несколько капель менструальной крови. Вполне может статься, что подобное приворотное зелье и было предложено Карпович любовнику".