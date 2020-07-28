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Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо после известия о романе с Авербухом

Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо после известия о романе с Авербухом

Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Недавно стало известно о том, что Илья Авербух строит дом, чтобы жить там со своей возлюбленной, актрисой Елизаветой Арзамасовой. А теперь звезда комедийного сериала "Папины дочки" показала кольцо с внушительным камнем, которое подозрительно похоже на помолвочное.
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Лиза Арзамасова часто общается с подписчиками в социальных сетях. Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что делает это артистка на фоне интерьеров жилья Ильи Авербуха. Как они догадались, неизвестно, однако многие фанаты убеждены, что прославленный фигурист и известная артистка живут вместе.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На днях внимательные интернет-пользователи подметили: в прямом эфире Арзамасова жестикулировала, демонстрируя внушительное кольцо на "том самом" пальце. Фанаты сделали вывод, что свадьба не за горами.

Ведущая передачи "Фигурвью" Елена Родина убеждена, что Лиза Арзамасова делала это не просто так. "Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по "Папиным дочкам" Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. Ведь новость про интрижку Карпович и Прилучного прогремела до обнародования отношений Арзамасовой и Авербуха. Для Карпович роман с таким популярным актером – большой успех. Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь", – высказала свое мнение Родина.

Напомним, что новость о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха прозвучала как гром среди ясного неба. Известный фигурист на 20 с лишним лет старше артистки. Авербух и Арзамасова познакомились, когда Лиза стала участницей ледового шоу, над которым работал Илья.

Автор: 28 июля 2020, 08:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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