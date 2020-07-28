Скоро свадьба: Арзамасова показала кольцо после известия о романе с Авербухом

Лиза Арзамасова часто общается с подписчиками в социальных сетях. Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что делает это артистка на фоне интерьеров жилья Ильи Авербуха. Как они догадались, неизвестно, однако многие фанаты убеждены, что прославленный фигурист и известная артистка живут вместе.
На днях внимательные интернет-пользователи подметили: в прямом эфире Арзамасова жестикулировала, демонстрируя внушительное кольцо на "том самом" пальце. Фанаты сделали вывод, что свадьба не за горами.
Ведущая передачи "Фигурвью" Елена Родина убеждена, что Лиза Арзамасова делала это не просто так. "Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по "Папиным дочкам" Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь. Ведь новость про интрижку Карпович и Прилучного прогремела до обнародования отношений Арзамасовой и Авербуха. Для Карпович роман с таким популярным актером – большой успех. Не исключаю, что именно поэтому Арзамасова убедила Авербуха обнародовать их связь", – высказала свое мнение Родина.
Напомним, что новость о романе Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха прозвучала как гром среди ясного неба. Известный фигурист на 20 с лишним лет старше артистки. Авербух и Арзамасова познакомились, когда Лиза стала участницей ледового шоу, над которым работал Илья.
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