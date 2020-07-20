"Очень переживает": закрутившего роман с Арзамасовой Авербуха предупредили об опасности

Настолько хорошая совместимость в астрологии встречается крайне редко. Все чувства пары действительно искренние, поэтому союз обещает быть крепким, говорит Ермолаев.

Вся шумиха вокруг звездной пары тоже астрологически обоснована, но уже со стороны Авербуха. В жизни фигуриста сейчас идет возвратный транзит Юпитера, который бывает раз в 18 лет. Он идет по Пятому астрологическому дому и влечет за собой новые витки пристального внимания публики.

Натальная карта Ильи показывает, что сейчас у него действительно осознанное желание создания новой ячейки общества, но он очень переживает из-за сплетен в прессе, основанных на любовных отношениях с Арзамасовой. Волноваться Илье нельзя, так как его карта показывает предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, предупреждает эксперт.

В астрологической карте Лизы Арзамасовой как раз стоит известный супруг. Не исключено, что именно им станет Илья Авербух. Примечательно, что карта Арзамасовой показывает беременность в самое ближайшее время. Более того, у звезды "Папиных дочек" есть огромное желание иметь детей.