"Девочка выросла": россияне обсуждают перевоплощение Арзамасовой

В кадре 25-летняя актриса предстала с растрепанным волосами, белоснежном длинном платье и ботинками на высоком каблуке. Она сидит на яхте, раздвинув ноги с отрешенным взглядом.
Поклонникам фотография пришлась по душе. Они попросили Лизу Арзамасову почаще делиться подобными кадрами. "А девочка выросла", "Впечатляет"", "красавица", – прокомментировали пост знаменитости пользователи "Инстаграм".
Но есть и те, кому смелые образы артистки кажутся несовместимыми с ее привычным образом скромницы. Лиза Арзамасова старается отбиваться от негатива, но иногда будто хочет подразнить критиков, выставляя снимки с открытыми частями тела, чего раньше практически не делала.
Напомним, ранее звезда "папиных дочек" поделилась фото в ультракоротких шортах. Кадр собрал массу лайков и комментариев.
Как писали "Дни.ру", сейчас к Лизе Арзамасовой приковано особое внимание публики из-за слухов о ее романе с 46-летним Ильей Авербухом. Многие обсуждают их разницу в возрасте, но самих знаменитостей, судя по всему, это вовсе не смущает.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Я люблю мужа сестры
Это Сочи или Армения???