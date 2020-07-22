"Девочка выросла": россияне обсуждают перевоплощение Арзамасовой

Лиза Арзамасова стала публиковать в соцсети смелые фото после слухов о романе с фигуристом Ильей Авербухом. На сей раз звезда "Папиных дочек" порадовала поклонников снимком с дерзко обнаженной ногой.

В кадре 25-летняя актриса предстала с растрепанным волосами, белоснежном длинном платье и ботинками на высоком каблуке. Она сидит на яхте, раздвинув ноги с отрешенным взглядом.

Поклонникам фотография пришлась по душе. Они попросили Лизу Арзамасову почаще делиться подобными кадрами. "А девочка выросла", "Впечатляет"", "красавица", – прокомментировали пост знаменитости пользователи "Инстаграм".

Но есть и те, кому смелые образы артистки кажутся несовместимыми с ее привычным образом скромницы. Лиза Арзамасова старается отбиваться от негатива, но иногда будто хочет подразнить критиков, выставляя снимки с открытыми частями тела, чего раньше практически не делала.

Напомним, ранее звезда "папиных дочек" поделилась фото в ультракоротких шортах. Кадр собрал массу лайков и комментариев.

Как писали "Дни.ру", сейчас к Лизе Арзамасовой приковано особое внимание публики из-за слухов о ее романе с 46-летним Ильей Авербухом. Многие обсуждают их разницу в возрасте, но самих знаменитостей, судя по всему, это вовсе не смущает.