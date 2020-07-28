Ведущий "Дом-2" Антон Беккужев рассказал об уходе с проекта

Поклонники реалити-шоу "Дом-2" взволнованы новостями. Мол, грядут грандиозные перемены – Антона Беккужева на посту многолетнего ведущего сменит Лариса Гузеева. Корреспондент "Дни.ру" позвонил Антону на Сейшелы, где он вместе с участниками программы живет уже много месяцев, и выяснил подробности.

"Информация о моем уходе с проекта не соответствует действительности, – заверил Антон. – Я остаюсь на проекте, прекрасно себя чувствую. Разговор о том, чтобы заменить меня, не идет. С "Домом-2" я связан уже 11 лет. Это не только моя работа, но и моя жизнь, мое все. Я себя вне этого проекта не вижу".

"Что касается нового ведущего, то, действительно, у нас объявлен кастинг, в котором любой желающий может поучаствовать, – рассказал Беккужев. – Это уникальный шанс для любого человека. "Дом-2" развивается, растет, у него появляются новые конкурсы и проекты".

Попробовать свои силы в качестве ведущего может каждый – для этого необходимо записать видеовизитку. Прежде на роль главного на Лобном месте могли претендовать лишь знаменитости.

Напомним, что за 16 лет существования проекта "Дом-2" его ведущими были Ольга Бузова, Ксения Собчак, Влад Кадони, Ольга Орлова, Дмитрий Нагиев, Катя Жужа и Юлия Ефременкова. Некоторые из них появляются на проекте и сегодня. Что касается Ларисы Гузеевой, то она свое появление в эфире ТНТ опровергла.