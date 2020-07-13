Ведущий рассекретил изнанку реалити-шоу "Дом-2"

Ведущий проекта Антон Беккужев работает в разных качествах в реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ почти 11 лет и о телестройке любви знает все. Он рассказал "Дни.ру" о происходящем на проекте без камер, рассекретил его закулисье.

Антон, как и участники проекта "Дом-2". Остров любви" уже много месяцев находится на Сейшельских островах. Улететь в силу известных обстоятельств пока не удается.

"Практически целый день я провожу на съемочной площадке, – рассказал Беккужев. – В 11:00 (местное время опережает московское на час. – Прим. ред.) у нас начинается "Лобное место". Значит, с 10:00 я уже там. И весь день нахожусь на работе – например, снимаем конкурс "Самое красивое тело острова любви", в котором много этапов".

"В паузах между съемками, когда есть три-четыре свободных часа, могу сходить на пляж, – продолжил Антон. – А вечером у нас тоже съемки "Лобного места", которые уже синхронизированы с Москвой. Они порой заканчиваются в 02:00. Когда случается выходной, я просто отсыпаюсь. В столицу выбирался всего несколько раз за все время, которое тут нахожусь".

Рассказал ведущий проекта и о занятиях участников шоу. "99% времени они находятся на острове под прицелом камер, – заверил Антон. – Бывают у них и выезды. Например, есть возможность попасть в отель без камер. Туда ведущий, то есть я, отправляет на ночь пары, у которых есть какие-то недосказанности в отношениях. Возможно, это люди, которые приглядываются друг к другу, но боятся сделать первый шаг или просто стесняются. Там можно и помириться при необходимости. Отель без камер помогает сблизиться – телесно или морально. Никто не знает, что там происходит, и в этом вся интрига".

"Бывают у участников и выезды в ресторанчики, спа-салоны, – сообщил Беккужев. – Прекрасная возможность сменить локацию, провести свидание. Изредка я отпускаю их развеяться – например, на шопинг на местный рынок".

У проекта "Дом-2" есть роскошная яхта. "Там иногда проходят девичники и мальчишники для наших героев, – улыбнулся ведущий. – А самая интересная возможность для героев реалити-шоу – оказаться в местной студии звукозаписи. Наши творческие участники записывают там песни, а потом презентуют их на острове своим соседям и телезрителям".