Виторган поздравил дочь с днем рождения: Ты – молодая вселенная

Для поста артист выбрал черно-белую фотографию наследницы. На снимке девушка с задумчивым выражением лица смотрит на кого-то за камерой. Как отметил Максим Виторган, ему странно говорить о том, что его девочка уже взрослый человек. "Ты – молодая вселенная", – уверен актер.
Он заявил, что ему счастливо и спокойно от мысли, что дочь лучше его. Артист пожелал Полине всех необходимых совпадений и шансов, которые играют огромную роль в актерской профессии. Также Максим Виторган добавил, что надеется на безбедную старость. Правда, последнее предложение в поздравлении, очевидно, было шуткой.
Поклонники актера присоединились к теплым словам в адрес Полины. "Супер🔥как всегда в твоих словах Максим – правда, юмор и душаааа👍С Днем рождения Доченьки🎉пусть все сбудется (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полиночке здоровья и радости, успехов и удачи во всем! Самые лучшие пожелания сегодня Вашим близким!", "Прекрасные слова! Скопирую, пожалуй!:)😉 С днем рождения дочери!" – отметили комментаторы.
Напомним, что у Максима Виторгана трое детей. Полина и Даниил появились в браке с Викторией Верберг. Младший сын Платон родился в союзе с Ксенией Собчак.
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