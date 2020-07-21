Максима Виторгана "избили" и вываляли в дорожной грязи

Артист сейчас находится в Санкт-Петербурге. На Канонерском острове работает съемочная группа сериала "Чиновница". Накануне Максим Виторган, играющий в теленовелле, участвовал в эпизоде с избиением.
По сценарию картины герой Виторгана падает от удара на землю и получает мощные пинки ногой. Чтобы сцена получилась правдоподобной и в тоже время безопасной для актера, ей предшествует серьезная подготовка.
В личном микроблоге Максим показал, как работники площадки одевают на него специальную защиту. На опубликованном видео артист стоит со спущенными штанами, а к его ногам прикрепляют наколенники.
Позднее артист показал еще один ролик с бэкстейджа. В кадре крепкий мужчина наносит ему несколько ударов ногой. Актер признался, что доспехи уберегли от падения и травм, однако никак не помогли спасти его глаза, уши и нос от песка. Дорожную грязь, по словам артиста, он будет выплевывать еще пару дней.
Продемонстрировал Максим Виторган и работу гримеров сериала "Чиновница". Актер сфотографировал собственное лицо, вымазанное в бутафорской крови.
Напомним, сериал "Чиновница" снимается специально для Первого канала. Режиссером картины выступает Оксана Карас. Вместе с Максимом Виторганом в теленовелле снимается Виктория Толстоганова. Восьмисерийная лента расскажет о коррупции в Министерстве здравоохранения.
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