Озвучены последние данные о состоянии госпитализированной Кондулайнен

В театре Луны, в котором служит артистка, рассказали о том, где сейчас Елена Кондулайнен. Актриса попала в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.



Артистка до сих пор не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки. Дело в том, что она до сих пор находится в реанимации. В театре Луны сообщили, что ее состояние стабильное.



Знаменитости стало плохо 25 июля, когда она отдыхала в столичном ресторане с друзьями. Внезапно у 62-летней актрисы заболела голова и началось нарушение речи. Елену Кондулайнен увезли на скорой помощи в реанимацию. Артистка сначала сопротивлялась решению медиков, но ее удалось уговорить прибегнуть к медицинской помощи.

Как писали "Дни.ру", Елена Кондулайнен приехала в ресторан в Парке Горького, где проводился вечер выпускников, только отдохнуть. Перед народом она не выступала.

Елена Кондулайнен запомнилась широкому зрителю ролями в фильмах "Сто дней до приказа" и "Зверобой". Она снялась более, чем в 40 картинах. Имеет звание заслуженной артистки России.

Звезда советского и российского кино являлась секс-символом. Даже с годами она сохранила прекрасную фигуру и шарм. Елене Кондулайнен приписывали романы со многими мужчинами. Одним из ее избранников был коллега – латышский актер Ивар Калныньш. С ним, по признанию актрисы, ее связывало настоящее большое чуство.

