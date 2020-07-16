Алиса Казьмина: Андрей со всеми детьми "в прекрасных отношениях", но выгоняет их на улицу

Накануне, 15 июля, вышло откровенное интервью Андрея Аршавина, в котором тот расставил все точки над i в вопросах отношений с детьми Юлии Барановской и Алисы Казьминой. Спортсмен заявил, что хорошо общается с ребятами, и пожаловался, что не может с ними видеться. Однако Алиса опровергла его слова.

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