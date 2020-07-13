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Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала

Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала

Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Аршавин опубликовал видео, на котором запечатлен с тремя детьми от Юлии Барановской. Эти кадры возмутили его бывшую тещу.
прочитано 33423 раза

Несмотря на наличие трех детей, Андрей Аршавин так и не оформил отношений с Юлией Барановской. А когда та была беременна, футболист и вовсе ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, на которой спустя некоторое время женился. Самое интересное, что на тот момент избранница спортсмена была беременна. Спустя несколько месяцев она родила ему дочь Есеню.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Вот только семья не сложилась. Не так давно Андрей Аршавин оформил развод, причем расставание получилось весьма скандальным. Ходят слухи, что футболист и вовсе не видится с младшим ребенком. Вероятно, по этой причине, заметив видео со встречи с детьми от Юлии Барановской, бывшая теща так негативно отреагировала.

"Папа в деле", – коротко подписал публикации Андрей Аршавин. Мать Алисы Казьминой не преминула отметить в комментариях: "Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет".

Более того, женщина не оставила без внимания и отзывы других подписчиков, попытавшихся защитить Андрея Аршавина. Когда кто-то отметил, что футболист может быть одним на людях и совсем другим в семье, женщина ответила: "А у него нет семьи. Обе семьи брошены". Тогда бывшей теще добрые люди напомнили, что именно по вине ее дочери Алисы футболист и оставил свою первую семью.

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Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Что касается скандала с "групповухой", о котором упомянула мать Казьминой, то он разгорелся совсем недавно. Некая артистка фильмов для взрослых по имени Лола Тейлор заявила, что Андрей Аршавин якобы пригласил ее с подругой на ночное свидание в гостиничный номер в Геленджике. Кстати, интим не состоялся из-за ссоры актрисы с другом спортсмена. Отметим, что сам футболист не прокомментировал информацию.

Автор: 13 июля 2020, 16:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Станислав Первомайский
Ответить
Возьмись за голову, Андрей, хорош бродяжничать! У тебя растет столько хороших детей...
Гость
Ответить
Молодцы Аршавины. Классная семейка на велеках.
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