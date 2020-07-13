Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала

Андрей Аршавин опубликовал видео, на котором запечатлен с тремя детьми от Юлии Барановской. Эти кадры возмутили его бывшую тещу.

Несмотря на наличие трех детей, Андрей Аршавин так и не оформил отношений с Юлией Барановской. А когда та была беременна, футболист и вовсе ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, на которой спустя некоторое время женился. Самое интересное, что на тот момент избранница спортсмена была беременна. Спустя несколько месяцев она родила ему дочь Есеню.

Вот только семья не сложилась. Не так давно Андрей Аршавин оформил развод, причем расставание получилось весьма скандальным. Ходят слухи, что футболист и вовсе не видится с младшим ребенком. Вероятно, по этой причине, заметив видео со встречи с детьми от Юлии Барановской, бывшая теща так негативно отреагировала.

"Папа в деле", – коротко подписал публикации Андрей Аршавин. Мать Алисы Казьминой не преминула отметить в комментариях: "Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет".

Более того, женщина не оставила без внимания и отзывы других подписчиков, попытавшихся защитить Андрея Аршавина. Когда кто-то отметил, что футболист может быть одним на людях и совсем другим в семье, женщина ответила: "А у него нет семьи. Обе семьи брошены". Тогда бывшей теще добрые люди напомнили, что именно по вине ее дочери Алисы футболист и оставил свою первую семью.

Что касается скандала с "групповухой", о котором упомянула мать Казьминой, то он разгорелся совсем недавно. Некая артистка фильмов для взрослых по имени Лола Тейлор заявила, что Андрей Аршавин якобы пригласил ее с подругой на ночное свидание в гостиничный номер в Геленджике. Кстати, интим не состоялся из-за ссоры актрисы с другом спортсмена. Отметим, что сам футболист не прокомментировал информацию.