Барановская показала подросших детей

Эмин Агаларов и Максим Фадеев открыли второй музыкальный ресторан "У дяди Макса". Оценить интерьеры и кухню на площадке в ТЦ "Европейский" собрались сплошь знаменитости и почти все с детьми – Анастасия Винокур, Катя Лель. Юлия Барановская с удовольствием позировали с двумя своими отпрысками. 5-летний Арсений и 10-летняя Яна, как призналась бывшая жена футболиста Андрея Аршавина – ее гордость и радость.
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