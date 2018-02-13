Барановская показала подросших детей

Эмин Агаларов и Максим Фадеев открыли второй музыкальный ресторан "У дяди Макса". Оценить интерьеры и кухню на площадке в ТЦ "Европейский" собрались сплошь знаменитости и почти все с детьми – Анастасия Винокур, Катя Лель. Юлия Барановская с удовольствием позировали с двумя своими отпрысками. 5-летний Арсений и 10-летняя Яна, как призналась бывшая жена футболиста Андрея Аршавина – ее гордость и радость.