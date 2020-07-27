"Хочется напиться и мордой в салат": Лера Кудрявцева оказалась первой в рейтинга знаменитых алкоголичек

Популярная ведущая Лера Кудрявцева возглавила топ самых пьющих женщин мирового шоу-бизнеса. Телеблондинка прокомментировала столь неоднозначную победу.

Лера Кудрявцева узнала о том, что стала лидером рейтинга звездных женщин-алкоголичек, благодаря Интернету. Она опубликовала скриншот странички в Сети со списком дам, которые якобы любят чрезмерные возлияния. Рейтинг сопроводили фотографии Леры Кудрявцевой и ее коллеги, ведущей шоу на Первом канале "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой. "Ларис, ты вторая", – обратилась к той Лера.

От себя же она добавила: "Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да – алкоголичка как грится собственной персоной. И еще на первом месте!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Лера Кудрявцева в шоке от этого рейтинга. "Иногда между прочим хочется напиться и мордой в салат. Но нет", – призналась популярная телеведущая. Интересно, что Лариса Гузеева не оставила без внимания публикацию коллеги. Она ответила коротко и нецензурно.

Прокомментировал новость и юморист Гарик Харламов, недавно объявивший о разводе с актрисой Кристиной Асмус. "Не переживай Лер, по их версии мы разводимся потому что я алкоголик) встретимся в вытрезвителе)", – со свойственным ему юмором сообщил артист.

"Лер хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!!!" – призвала к порядку ведущую скандально известная журналистка Ксения Собчак. Весело отреагировал на публикацию Леры Кудрявцевой и актриса Эвелина Бледанс: "Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому". А вот продюсер Яна Рудковская была серьезна. "А ведь кто -то может прочитать и поверить реально!" – отметила она.