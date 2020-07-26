"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык

Знаменитость трепетно относится к своему материнству. Она старается проводить с Машей как можно больше времени.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" на НТВ поделилась интимным моментом из жизни малышки. Лера Кудрявцева сфотографировала девочку в саду. Дочка хитро и кокетливо смотрела в камеру.
Знаменитость рассказала, что Маша освоила новый навык. Девочка вымыла свой горшок. "Деловая колбаска", "Скоро подрастет, взгляд не будет оставлять шанса", "Какая самостоятельная девочка, умница!" – прокомментировали пост фолловеры.
Напомним, в начале лета Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей отправилась на курорт Черного моря. Знаменитость не переставала снимать для поклонников интересные видео с побережья.
Недавно звезда вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой сходила в Московский зоопарк, где была очень давно. После прогулки Лера Кудрявцева поделилась семейным кадром, который вызвал бурные обсуждения в Сети.
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