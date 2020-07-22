Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Среда
22 июля
Лента новостей
16:14
Глызин странно высказался о расставшейся с мужем Пелагее
15:52
Под Омском произошло смертельное ДТП
15:51
Располневшая звезда "Зачарованных" Алисса Милано показала фигуру в купальнике
15:39
Журналистка обвинила звезду "Что? Где? Когда?" в сексуальных домогательствах
15:38
Похудевший Шура указал на лишние килограммы Волочковой
15:30
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на психику: Пациенты хуже соображают
15:22
Белорусская оппозиция придумала план борьбы с Лукашенко
15:10
Создатели сериала "Мажор" объявили о скором выходе полнометражного продолжения картины
14:58
"Дни.ру" дарят подарки: сертификат в любой кинотеатр сети КАРО
14:57
В Подмосковье вскрылась кража электричества на 7 млн рублей
14:56
Высоцкая откровенно рассказала о потерях из-за страшной болезни
14:51
Для каких знаков зодиака опасен коронавирус
14:49
Оскорбленная Кудрявцева публично поквиталась с Разиным
14:48
Отец погибшей блогерши Тропицель хотел покончить с собой
14:24
Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
14:22
В Анапе камеры сняли на видео котенка-грабителя
14:12
Невестка разделась на камеру в спа-салоне Пугачевой
14:01
"Красавцы!": Галкин восхитился детьми-модниками (видео)
14:00
Что случилось с незахороненным прахом Майи Плисецкой
13:50
Мишустин отчитался перед Думой о работе правительства
13:39
На юго-востоке Москвы машина влетела в пешеходов: есть пострадавшие
13:39
Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок "Сверхъестественного": Все написано на наших лицах
13:26
В Киеве перекрыли станцию метро
13:24
"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей
13:22
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
13:16
Заявлено о большом интервью онкобольной Заворотнюк на ТВ
13:04
Audi A5: спорткупе опять
12:59
Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни
12:58
Известный телеведущий признался в изменах супруге: Чувствовал себя паршиво
12:54
Сябитова выдала 28-летнюю дочь замуж
12:45
Бледанс набросилась на известного артиста за слова об "адской жизни" родителей особенных детей
12:45
В московский суд поступило дело Ефремова
12:22
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
12:17
Беременная Саша Черно из "Дома-2" призналась в употреблении алкоголя
12:15
Глафира Тарханова резко ответила на слова о пятой беременности
12:15
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых на отечественных курортах
11:51
"Зажимает спину и темнеет в глазах": 30-летний Полунин рассказал о выходе на пенсию
11:49
Прилучный впервые отреагировал на травлю после известия о романе с Карпович
11:48
Анна Хилькевич решила радикальным образом изменить свою жизнь: Влюбилась
11:47
Мишустин назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России
11:35
"Огромный труд": 66-летняя Проклова показала подтянутое тело в купальнике
11:28
Школьные фобии: что мучает ребенка
11:22
Седокова ответила на вопрос о свадьбе с Тиммой
10:59
Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости
10:46
Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных
10:44
Отощавшая Наталия Орейро привела поклонников в ужас
10:21
Известный модельер раскрыл настоящую причину резкого похудения Лолиты
10:13
Сын плюнул в лицо пьяному Бари Алибасову
10:11
Плющенко набросился на Рудковскую: Готовь и убирай сама!
10:03
Куценко показал фото 40-летней давности: Парень – огонь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских
Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
"Он не преступник": актер Мищенко оправдал поступок Ефремова
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
Шоу-бизнес
Оскорбленная Кудрявцева публично поквиталась с Разиным

Оскорбленная Кудрявцева публично поквиталась с Разиным

Лера Кудрявцева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В инстаграм-аккаунте звездного юриста Екатерины Гордон появилась запись, посвященная ее подопечной Лере Кудрявцевой. Ранее телеведущая подала в суд на Андрея Разина, который в течение длительного времени публиковал о ней странные тексты.
прочитано 902 раза

Как отметила адвокат, знаменитость долго преследует малозначимый персонаж, которые пишет о ней пасквили. Видимо, продюсеру не дает покоя тот факт, что Лера Кудрявцева была замужем за барабанщиком группы "Ласковый май" и в какой-то момент ушла от него. По словам Андрея Разина, телеведущая вела сомнительный образ жизни, поэтому недостойна уважения.

ПО ТЕМЕ

Послала "друзей" по шоу-бизнесу: Лера Кудрявцева раскрыла свое истинное лицо

Новый поворот в разборках Шатунова и Разина: пусть поет бесплатно

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Артистка решила не трепать нервы и обратилась в суд, чтобы отстоять честь и достоинство. Екатерина Гордон, которая защищала интересы звезды, рассказала, как во время слушания "типок" заявил, что не имеет страницы в "Инстаграм".

Адвокат отметила, что этого официального заявления достаточно, чтобы подать в суд на все издания, которые распространяли клеветническую информацию о Лере Кудрявцевой. "Если они ошиблись с первоисточником, то ответственность целиком на них", – сказала Гордон. Она посоветовала Разину убрать рядом с ником в "Инстаграм" синюю галочку, которая подтверждает верификацию.

Юрист пригрозила сомнительным блогерам, которые перепечатывали вранье о телеведущей, ссылаясь на продюсера "Ласкового мая". Особенно досталось скандальной журналистке Лене Миро. "Наконец-то увидимся в суде", – заявила Гордон.

Автор: 22 июля 2020, 14:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских
Лукашенко призвал народ сохранить независимость "клочка земли"

Шоу-бизнес

Глызин странно высказался о расставшейся с мужем Пелагее
Журналистка обвинила звезду "Что? Где? Когда?" в сексуальных домогательствах
Похудевший Шура указал на лишние килограммы Волочковой
Высоцкая откровенно рассказала о потерях из-за страшной болезни

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Известный модельер раскрыл настоящую причину резкого похудения Лолиты

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова

У певца несколько лет назад нашли рак
Шоу-бизнес

"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей

Знаменитость разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес

Известный телеведущий признался в изменах супруге: Чувствовал себя паршиво

Артист развелся после 17 лет отношений

Гороскоп

Для каких знаков зодиака опасен коронавирус
Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+