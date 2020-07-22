Оскорбленная Кудрявцева публично поквиталась с Разиным

Как отметила адвокат, знаменитость долго преследует малозначимый персонаж, которые пишет о ней пасквили. Видимо, продюсеру не дает покоя тот факт, что Лера Кудрявцева была замужем за барабанщиком группы "Ласковый май" и в какой-то момент ушла от него. По словам Андрея Разина, телеведущая вела сомнительный образ жизни, поэтому недостойна уважения.
Артистка решила не трепать нервы и обратилась в суд, чтобы отстоять честь и достоинство. Екатерина Гордон, которая защищала интересы звезды, рассказала, как во время слушания "типок" заявил, что не имеет страницы в "Инстаграм".
Адвокат отметила, что этого официального заявления достаточно, чтобы подать в суд на все издания, которые распространяли клеветническую информацию о Лере Кудрявцевой. "Если они ошиблись с первоисточником, то ответственность целиком на них", – сказала Гордон. Она посоветовала Разину убрать рядом с ником в "Инстаграм" синюю галочку, которая подтверждает верификацию.
Юрист пригрозила сомнительным блогерам, которые перепечатывали вранье о телеведущей, ссылаясь на продюсера "Ласкового мая". Особенно досталось скандальной журналистке Лене Миро. "Наконец-то увидимся в суде", – заявила Гордон.
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