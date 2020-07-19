СМИ: Бузова рассталась с бойфрендом после завершения контракта на совместный пиар

Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в начале прошлого года на съемках клипа певицы "Лайкер". Через полгода блогеру удалось завоевать сердце ведущей реалити-шоу "Дом-2". Их первые совместные снимки попали в Сеть, благодаря очевидцам. Осенью поп-дива и блогер объявили, что состоят в отношениях.
Некоторые не верили в искренность чувств Ольги и Давида. Многие говорили о том, что звезд соцсети "Инстаграм" связывает контракт, который они заключили в целях совместного пиара. Вот и сейчас, когда Бузова и Манукян перестали публиковать совместные фото и видео, СМИ начали говорить о завершении между знаменитостями договора.
Также инсайдеры сообщают – блогер, который стал весьма успешным за последний год, переживает, что его все равно воспринимают как парня Бузовой.
Впрочем, это правда или нет, покажет время. Ольга ведет себя, как обычно – снимает видео для "Инстаграм" во время рабочего процесса и общается с поклонниками. Давид же стал более меланхоличным. Недавно он заявил, что пережил предательство друга.
Напомним, на днях Ольга Бузова появилась на обложке мужского журнала Playboy. Телеведущая снялась обнаженной для глянца в четвертый раз.
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