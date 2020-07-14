Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи

Платформа "Тик-Ток" становится все популярнее, и сейчас многие молодые люди именно там начинают свой путь в шоу-бизнесе. Давид Манукян решил, что может помочь парням и девчонкам в раскрутке, поэтому вложился в проект под названием Super House.

Суть довольно проста. Десяток перспективных ребят живут в большом доме, занимаются творчеством, придумывают новые идеи для раскрутки, общаются – одним словом, мастерская по версии XXI века.

Несколько недель назад Давид Манукян собрал набирающих популярность блогеров из "Тик-Тока" и предложил им подобный формат взаимодействия. Увы, уже через некоторое время поползли слухи, что проект парня Ольги Бузовой – фикция. Шесть человек со скандалом покинули Super House и записали разоблачающие видео.

Первым о проблемах заговорил Владислав Илюшенов, который в своих роликах честно признался, что и Давиду Манукяну, и менеджерам, которые взаимодействуют с блогерами, откровенно наплевать на происходящее. Один из нехороших звоночков появился, когда участников заставили бесплатно записать рекламу для уважаемого бренда.

Позднее выяснилось, что представителям фирмы не понравилось видео Давида Манукяна, и артист решил использовать подопечных для переделывания работы. Конечно, такое мало кому понравилось.



Как отметил Владислав Илюшенов, в этой истории все шло один за одним. Следующий момент, который озадачил коллег парня Бузовой: блогерам предложили сделать рекламу за приличные деньги, а менеджеры не позволили взять заказ. В итоге участники Super House лишились контракта.

Звезда "Тик-Тока" призналась, что попрощались с несогласными довольно некрасиво. Троих просто выставили из особняка посреди ночи, а еще трое покинули периметр в знак солидарности.

Когда Владислав Илюшенов записал разоблачающее видео, с ним связались родственники Давида Манукяна с просьбой удалить контент, который порочит честь артиста. Сам же создатель проекта даже не извинился перед подопечными.

В итоге после участия в Super House многие потеряли не только рекламные контракты, но и аудиторию. Участники склонны считать, что виновны в этом менеджеры, которые грубо общались и запрещали многие вещи. Безразличие парня Ольги Бузовой до сих пор их поражает.