Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко

Анна Седокова недавно выпустила автобиографию под названием "Я сильная. Я справлюсь". В книге звезда рассказала о тяжелом детстве без отца.



Певица в подробностях описала момент, когда папа ушел из дома. Мать осталась одна с двумя детьми, и Анна Седокова очень переживала, что теперь у нее неполная семья. Впрочем, родительница будущей звезды не теряла надежду устроить личную жизнь.

Так в доме появился дядя Сережа. Он был женат и у него подрастали двое дочерей. Артистка отметила, что часто видела девочек на улице и завидовала им, потому что у тех были и папа, и мама. Впрочем, это не мешало мужчине параллельно строить отношения с родительницей Анны Седоковой.

Певица уточнила, что тогда ей было лет семь, и она не вдавалась в подробности того, что делают за закрытыми дверями взрослые. Однако в какой-то момент она начала бояться дядю Сережу. Любовник матери стал часто заходить к девочке в комнату и смотреть, как та лежит в кроватке. Постепенно мужчина начал приближаться к Анне и гладить ее ноги под одеялом, каждый раз забираясь все выше и выше.

Артистка вспоминает, что перестала спать ночами, ужасно страшась визитов маминого ухажера. Дядя Сережа позволял себе слишком много. Однажды он сильно отругал Аню за какой-то проступок, потом вынул ремень из брюк, задрал ей юбку и отхлестал. Седокова боялась говорить матери о выходках ее бойфренда, потому что видела, как та счастлива рядом с ним.

В одну из ночей дядя Сережа снова пришел к маленькой Ане. "Рука зашла уже слишком далеко, я не выдержала и закричала", – пишет знаменитость. В комнату вбежала мама, увидела, что происходит, и, конечно, все поняла. Больше этот мужчина никогда не переступал порог дома Седоковой.

Певица в разных интервью рассказывала, что часто становилась жертвой домогательств со стороны противоположного пола. Именно поэтому артистка поддерживает женщин, которые отважились рассказать о насилии. Звезда уверена, что только огласка поможет решить проблему.