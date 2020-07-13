Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя

Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фотографию с песчаного берега в купальнике. Поклонники пришли от увиденного в настоящий восторг.

Для того, чтобы подписчики смогли насладиться не только видом Анны Седоковой в купальнике, но и осмыслением мудрости прошлых веков певица решила сопроводить свой снимок цитатой Бенджамина Франклина. Причем опубликовала она ее на языке оригинала.

"Вино – это постоянное напоминание о том, что Бог желает видеть нас счастливыми", – написала Анна Седокова. Причем здесь вино поклонникам певицы осталось только гадать, ведь ничего подобного на прилагающейся фотографии обнаружить им не удалось. На снимке оказались запечатлены лишь морской берег и сама певица в купальнике, пусть и закрытом, но подчеркивающем все изгибы ее тела.

Впрочем, над этой загадкой поклонники Анны Седоковой решили долго голову не ломать. Они сосредоточились на просмотре самой фотографии. Как признались многие комментаторы, снимок лишил их покоя.