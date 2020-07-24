Седокова раскрыла подробности помолвки с Тиммой

О романе артистки и спортсмена заговорили летом прошлого года. Влюбленные длительное время скрывали отношения от публики. По слухам, причиной стал брак Яниса Тиммы. Якобы баскетболист скрывал от жены связь с Анной Седоковой.
Певица опровергла эти данные. Она рассказала, что спортсмен давно разорвал отношения с супругой, но никак не мог оформить развод. Седокова отметила, что Тимма – самый порядочный и честный мужчина, которого она когда-либо встречала.
Поклонники радовались за пару и заваливали вопросами о браке. Влюбленные отмалчивались, но накануне сделали исключение. Подписчик поинтересовался у Седоковой, будет ли у нее свадьба с Тиммой. "Я знаю ответ", – заинтриговала пользователей звезда.
Спустя сутки исполнительница объявила о помолвке. В своем инстаграм-аккаунте Седокова похвасталась роскошным кольцом, которое ей подарил Тимма. "Самое красивое кольцо на свете!" – заявила экс-солистка группы "ВИА Гра".
Артистка поведала, что баскетболист собирался сделать ей предложение во время прогулки на лодке, и без курьезных эпизодов не обошлось. За десять минут до отплытия судно сломалось. "Янис был очень раздражен", – вспомнила знаменитость.
Как только они оказались в другой лодке, начался сильный дождь. "Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко", – поделилась Анна Седокова. После этого баскетболист вышел с букетом роз и сделал ей предложение.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" добавила, что состоит в хороших отношениях с бывшими ухажерами. Они счастливы и живут мирно. Также Анна Седокова выразила надежду, что скоро обрадует поклонников новостью о беременности.
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