Организм не выдержал: Чехова обратилась к медикам

Последние несколько дней Анфиса Чехова не выходила на связь. Она не публиковала видео в "Сторис", из-за чего поклонники начали переживать за телеведущую.
Знаменитость появилась в "Инстаграм" накануне и рассказала причину своего исчезновения. Оказалось, сейчас Анфиса проходит курс лечения в оздоровительной клинике. Чехова хотела очистить свой организм от токсинов с помощью голодания. Специалисты всегда были рядом с телеведущей и наблюдали за ее состоянием.
Но звезда не осилила детокс. "Организм запротестовал", – объяснила Чехова. Медики согласились, что от лечебного голодания Анфисе нужно отказаться. "Взяли курс на релакс", – написала знаменитость под недавним снимком.
Напомним, телеведущая всю весну активно работала, несмотря на карантин. Поэтому она заслужила отдых. Недавно Анфису Чехову видели в компании Леры Кудрявцевой. Знаменитости встретились на курорте Краснодарского края.
Стоит отметить, что сейчас многие известные личности путешествуют по черноморскому побережью. Как звезды провели свой отпуск, ранее писали "Дни.ру".
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