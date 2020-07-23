Чехову спутали с Фриске: Совсем худая, прям не узнать!

Анфиса Чехова опубликовала новое фото в личном инстаграм-аккаунте. Звезда похвасталась длиной волос и стройной фигурой.

На снимке артистка предстала в синем платье, которое выгодно подчеркивает пикантные изгибы тела. Актриса положила вьющиеся волосы на одно плечо. На заднем фоне в зеркале видна незаправленная кровать гостиничного номера.

Поклонники с восторгом приняли снимок Анфисы Чеховой без макияжа и фильтров. Правда, некоторые посчитали, что телеведущая уж больно стройная.

"Совсем худая, прям не узнать... Ваш образ теряется, для меня, по крайней мере... Вы были одна такая, со своей изюминкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", " Хватит худеть!", "Как вы похудели. Кроме супа пюре вы еще что нибудь ели?", "Анфиса,вы похудели и похорошели", – уверены комментаторы.

Также пользователи Сети на новом снимке заметили сходство Анфисы Чеховой с покойной Жанной Фриске. "На Жанну Фриске здесь похожа))", "И я первые секунды Жанну Фриске в Анфисе увидела на этом фото", – заявили поклонницы.

Телеведущая, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, недавно вернулась с отдыха в Сочи. После отпуска актриса направилась в клинику, чтобы пройти обследование и наладить питание.