Чехова спланировала бегство из России

Аниса Чехова поделилась со своими подписчиками в "Инстаграм" планами заграничной поездки. Отдохнуть певица надеется в Турции.

Карантин, введеный из-за коронавируса, и повсеместно закрытые границы уровняли и богатых, и бедных. В своих домах оказались заперты все. Теперь же при закрытых внешних рубежах путешествия внутри России стали доступнее. Однако некоторые все равно желают отдыхать на побережьях, над которыми развивается не триколор.



Среди таких желающих оказалась и Анфиса Чехова. Со своими подписчиками в "Инстаграм" она поделилась радостными новостями – певица услышала, что уже скоро российские границы могут быть открыты, а значит и выездной туризм вновь станет возможен.

Она спросила у своих поклонников, в какую бы страну мира те отправились в первую очередь. И тут же ответила, куда планирует поездку сама. "У меня пока на повестке дня Турция, которую пришлось отложить из-за пандемии", – призналась Анфиса Чехова.

Отметим, ежегодно миллионы людей планируют хотя бы на время сбежать из города и переждать летнюю жару в более приятном месте. Что именно это будет – зависит от возможностей человека.

Кто-то выбирает дачу в нескольких часах езды, кто-то присматривается к южным российским курортам, а кто-то замахивается на такие интересные, но не совсем доступные уголки страны, как Камчатка, Дальний Восток, Байкал или Алтай. Впрочем, для заметного числа жителей мегаполисов летний отдых прочно ассоциируется с поездкой за границу.