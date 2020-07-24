Народ насмехается над молодящейся Рудковской

Новый снимок Яны Рудковской вновь обсуждают подписчики. Некоторые не оставляют в покое продюсера из-за внешности.

Последнее путешествие Яны Рудковской состоялось в марте. Она посетила Францию. После этого знаменитость никуда не выезжала. Сначала супруга Евгения Плющенко не могла покинуть страну из-за пандемии коронавируса, теперь, как она призналась недавно, не отпускает работа.

Мечтающая об отпуске Рудковская вновь опубликовала архивный снимок, сделанный во время отдыха за границей. Она запечатлена в купальнике за DJ-оборудованием. Под снимком Яна написала, что скоро презентует "что-то очень интересное".

Пользователи Сети, которые только-только привыкли к новому амплуа Рудковской (звезда TikTok), опасаются, что жена фигуриста собралась демонстрировать свои вокальные данные. "Петь начнете что ли?", "Еще этого не хватало", – написали фолловеры.

Один из подписчиков, который счел фотографию свежей, сделал язвительное замечание: "Бабуля все молодеет и молодеет". Поклонники Рудковской поспешили заступиться: "Завидуй молча!", "Пусть молодеет! Главное, не переборщить!".

Стоит отметить, что внешность Яны Рудковской всегда вызывает споры. Некоторые считают, что продюсер хоть раз, но все-таки делала пластическую операцию. Другие же предполагают – она пользуется фотошопом. Супруга Плющенко, как и многие поклонники, думает, что недоброжелательные комментарии ей пишут завистники.