Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Пятница
24 июля
Лента новостей
17:27
Мужчина ударил в живот беременную школьницу
17:12
Александрова впервые показала лицо подросшей дочки
17:11
Ларису Долину сняли в непривычном для народа виде на отдыхе
17:08
В Москве заочно арестовали политика Усатого
16:50
Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова
16:38
Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской
16:34
Народ насмехается над молодящейся Рудковской
16:33
Создатели начали съемки сериала "Мертвые души" без устроившего смертельное ДТП Ефремова
16:23
Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава
16:09
Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах
16:04
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
15:58
Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения
15:52
Снова девочка: похоронившая мужа Максакова устроила эротическую фотосессию
15:37
В Сеть "слили" личное письмо Елизаветы II к Меган Маркл
15:28
У экс-ведущей "Дома-2" случился приступ
15:26
Тарасов прокомментировал пьяный дебош в самолете
15:09
Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина
15:03
Актер cериала "Великолепный век" Юксель Унал похудел на 65 килограммов за полгода
15:02
Путин после выборов в Белоруссии дожмет ослабевшего Лукашенко – эксперт
14:56
Сын Панина пошел по стопам отца
14:43
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
14:36
Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо
14:36
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
14:35
Возлюбленная Козловского заметно похорошела после родов: Идет быть мамой!
14:34
В МЧС рассказали о способах спастись от молнии
14:16
"Нам бы твое бабло!": на уехавшую жить в Киев дочку покойной Вербер напали белым днем
14:15
Москвичка пойдет под суд за попытку купить ребенка
14:13
Пикантное фото веселой вдовы Дмитрия Хворостовского стало сенсацией
13:54
Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение
13:52
"Пытался душить и ломать ноги": популярная певица вспомнила ужасы домашнего насилия
13:52
Звезда "Интернов" Лидия Арефьева забросила актерство и научилась видеть будущее
13:46
"Кому это понравится?": Собчак обвинили в подлом обмане
13:31
Звезда сериала "Клуб" Анастасия Задорожная возобновляет музыкальную карьеру
13:22
Возмущенный Станислав Садальский: Сын Высоцкого отрезал папе голову
13:17
В Подмосковье пропал без вести олимпийский чемпион
13:05
Найденная мертвой экстрасенс отрепетировала свою смерть
12:57
Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии
12:44
Актер из "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет
12:36
Певица Ирина Дубцова рассекретила дочь
12:29
В Омской области мужчина убил жену и дочь и спрятал тела в лесу
12:23
"Его любили женщины": коллега высказался о покойном Александре Беляеве
12:15
Отец погиб в автокатастрофе, мать покончила с собой: трагедия финалиста проекта "Ты супер!"
12:08
Актер из турецких сериалов Туан Туналы женится на российской модели
12:06
Адвокат Ефремова разоблачил подавшую в суд на следователей гражданскую жену Захарова
12:00
Ведущая "Квартирного вопроса" рассказала о разводе
11:59
В Роскачестве дали советы по правильному выбору мороженого
11:50
В Санкт-Петербурге ссора между школьниками закончилось стрельбой
11:39
Наталия Орейро выгнулась колесом в российском поезде
11:37
Вдова Игоря Талькова накинулась на Азизу после ее сенсационных откровений
11:31
"Надо подумать о порнушке": родители благословили Карпович на эротическую съемку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные Фриске отсудили у Шепелева миллионы: озвучено решение
Белорусская оппозиция придумала план борьбы с Лукашенко
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Валентина Легкоступова вместе с новым мужем покидает Россию
Разин пригрозил затаившемуся Шатунову новыми разбирательствами: Война продолжается
Мишустин поставил Лукашенко условие по ценам на газ
Шоу-бизнес
Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Собчак Богомолов/www.globallookpress.com
Константин Богомолов отметил 45-летие. День рождения режиссер провел в компании Ксении Собчак и друзей.
прочитано 891 раз

Ксения Собчак очень дорожит отношениями с Константином Богомоловым, поэтому редко публикует совместные фотографии в соцсетях. Правда, если журналистка это делает, то всегда производит фурор. Например, Ксения не стесняется показывать пикантные кадры.

ПО ТЕМЕ

"Кому это понравится?": Собчак обвинили в подлом обмане

Собчак спела для Богомолова в день его рождения (видео)

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

День рождения режиссера прошло скромно – на крыше его родного дома. Ксения устроила для супруга вечеринку, собрала друзей и показала небольшой фильм о Константине.

Гости оценили старания Собчак. Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), которая посетила торжество, отметила, что Ксения и Константин подарили собравшимся "невероятный вечер любви".

Позже журналистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с возлюбленным в море. Она поблагодарила избранника за отлично проведенный вечер и "за всегда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Поклонники с улыбкой наблюдают за отношениями Собчак и Богомолова. "Какая милая пара. Сразу видно – долюбленность в глазах", "Искренне, по-настоящему, до глубины", "Невероятно, как подходят друг другу", – написали пользователи Сети под фотографией.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов в браке уже десять месяцев. Первую годовщину они отметят в сентябре.

Автор: 24 июля 2020, 15:58 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Пушков отправил "на помойку" доклад о вмешательстве России в политику Великобритании
Давящий оппозицию Лукашенко навлек на себя гнев России и Запада
Белорусский политик: Лукашенко опасается поражения от Тихановской

Шоу-бизнес

Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова
Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской
Народ насмехается над молодящейся Рудковской
Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске

Вместо лечения певицы ее возлюбленный купил дом
Шоу-бизнес

Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина

Об артистке рассказал ее близкий человек
Шоу-бизнес

Снова девочка: похоронившая мужа Максакова устроила эротическую фотосессию

Певица разделась на радость людям

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 27 июля по 2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+