"Кому это понравится?": Собчак обвинили в подлом обмане

Девушка в шоке от того, что в фильме Ксении Собчак показали эпизод, где ее супруг появился с пивом в руках. Из-за этого у семьи героини ленты начались проблемы.
По словам Христины, ее избранника выставили алкоголиком, но это не так. Более того, у мужчины была договоренность с режиссером Сергеем Ерженковым, что его в фильме Ксении Собчак вовсе не будет.
Девушка отметила, что в целом фильм получился сильным, проделана серьезная работа, но эпизод с мужем испортил впечатления. "Кому это понравится?" – поделилась Христина Савушкина.
Алкоголь в руках супруга она оправдала тем, что он взял один выходной на работе, чтобы побыть рядом с женой. Мужчина решил немного расслабиться.
Напомним, ранее писательница Татьяна Толстая высказалась о профессиональных качествах Ксении Собчак. Она отметила, что журналистка как пиявка присасывается к своему собеседнику и не отпускает до последнего, чтобы выведать необходимую информацию. Литераторша считает, что у ведущей нет совести.
Отметим, Ксения Собчак любит дразнить публику провокационными заявлениями и манерой общения со звездными гостями. однако, по мнению Татьяны Толстой, она травит только слабых собеседников, перед интеллектуалами же пасует.
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